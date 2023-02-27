Мир 27 февраля 2023, 22:26 Советник офиса Зеленского допустил исчезновение Украины как государства Советник офиса Зеленского Подоляк: Украина может исчезнуть как государство РИА «Новости»

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Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина может исчезнуть как государство «без победы» и выхода на границы 1991 года. Его слова прозвучали в эфире телемарафона, цитату привело местное издание «Страна.ua».

Политик сообщил, что Киев нуждается в «трансформации России» и победе «на поле боя». Российские войска, считает Подоляк, вновь вернутся на территорию Украины, если не понесут никаких юридических последствий из-за СВО.

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«Мы не можем позволить себе повторно 2014 год. Потому что тогда нас не будет. В таком случае мы должны расписаться в своем бессилии и сказать, что проиграли. Потому что без победы, без границ 1991 года и без последующей трансформации России Украина исчезнет через несколько лет», — заявил советник.

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В связи с этим чиновник призвал продолжать боевые действия. Иначе, добавил Подоляк, «денег не будет» и «люди не вернутся».

«Никто не будет нас поддерживать», — резюмировал политик.

Ранее Михаил Подоляк подвергся жесткой критике со стороны читателей китайской газеты «Гуанча» после слов о необходимости победы над Россией. Политик не исключил и полного исчезновения страны с политической карты мира. В ответ читатели предрекли исчезновение самой Украины.