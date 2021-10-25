Советник офиса президента Украины пригрозил Путину направить ракеты в Россию

Власти Украины разрабатывают свои ракеты, которые смогут долететь до Москвы в случае необходимости. Об этом заявил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в интервью телеканалу «Дом». Он уверен, что такие действия можно будет предпринять в ответ на агрессивные решения российского правительства.

«Путин доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время по одной простой причине, что мы работаем над ракетной программой. И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы», — высказал Арестович.

Он посчитал, что именно российские власти буквально вынудили Украину вступить в НАТО из-за «военной опасности». Арестович добавил, что Кремль своими действиями таким образом приблизил НАТО к российской границе.

Политик подчеркнул, что НАТО давно находится на территории Украины и проводит там свои учения. Он отметил, что нападение на его страну станет для РФ «проигрышным вариантом» и назвал условия для стабилизации отношений: нужно вывести войска из Донбасса и Крыма, а самой Украине выплатить репарации.