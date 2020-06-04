Советник Нетаньяху: позиция Израиля по иранским арсеналам остается неизменной

По данным издания, осенью прекратит действовать режим ООН оружейного эмбарго против Тегерана. В связи с этим Бульштейн обозначил, что Израиль по-прежнему выступает против поставок Ирану высокотехничного оружия, поскольку там действует «фанатичный» и «агрессивный» режим, который заявляет о своем намерении уничтожить Израиль.

«Это особенно верно после того, как на прошлой неделе духовный лидер Ирана опубликовал на своих аккаунтах в социальных сетях призывы к тому, что он сам называет «окончательным решением», — обратил внимание Бульштейн.