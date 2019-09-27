Советник МИД КНДР усомнился в перспективах следующей встречи Ким Чен Ына и Трампа

Трамп исключил использование силы против КНДР Подробнее

«Прошедшие встречи на высшем уровне и переговоры между КНДР и США послужили историческим поводом для того, чтобы высшие руководители КНДР и США выразили свою политическую волю положить конец враждебным отношениям между двумя странами и установить мир и стабильность на Корейском полуострове», — написл Ким Ке Гван в своей новой статье.

В этом материале, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи, сказано, что во время встреч лидеров стран не было принято практических мер по урегулированию тех вопросов, которые стояли на повестке дня. Причем Ким Ке Гван отметил, что именно Соединенные Штаты бездействовали и не предпринимали шагов, чтобы реализовать совместные с КНДР заявления. Напротив, они даже возобновили совместные учения с Южной Кореей, хотя президент США ранее обещал их приостановить.

По словам советника МИД, американские политики одержимы идеей ядерного разоружения, так как убеждены: КНДР вполне может «получить доступ к светлому будущему» лишь только после того, как от ядерного оружия откажется.

«Это заставляет меня усомниться в возможности нового прорыва в отношениях между КНДР и США», — заявил Ким Ке Гван.

Он выразил надежду, что Дональд Трамп не будет следовать примеру своих предшественников и станет по-новому принимать решения относительно Северной Кореи.

В прошлый раз Дональд Трамп и Ким Чен Ын встречались 30 июня. На саммите речь шла о возобновлении переговоров на рабочем уровне по денуклеаризации. Переговоры не возобновлены до сих пор. Ранее американский президент обрисовал перспективы встречи «в ближайшее время», но госсекретарь США Майк Помпео заявил: подобная встреча пока не организована.