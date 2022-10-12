Советник лидера Ирана посчитал прогрессом отказ России и Китая от доллара | 360°

Мир 12 октября 2022, 10:19 Поделиться Telegram

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Viber Советник лидера Ирана посчитал прогрессом отказ России и Китая от доллара Советник лидера Ирана Али Акбар Велаяти посчитал прогрессом отказ России, Китая от доллара РИА Новости

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То, что Китай и Россия уходят от расчетов в долларах, можно назвать позитивным знаком. Такое заявление сделал советник Верховного лидера Ирана по международным вопросам, бывший глава иранского МИД Али Акбар Велаяти.

КНР и РФ, оставаясь основными членами БРИКС, куда также входят также Бразилия, Индия, ЮАР, многие сделки друг с другом проводят без иностранной валюты, отметил Велаяти.

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«То, что они не привязаны к доллару, зависящему от воли США, — очень хороший прогресс», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

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Также Велаяти высказался о ситуации между Азербайджаном и Армении. По его словам, Иран готов стать посредником между этим двумя странами. Он добавил, что Закавказье имеет особое значение среди регионов, которые находятся рядом с его страной.

«В связи с этим по отношению к нашим соседям (Армении и Азербайджану) мы проявляем больше чувствительности и внимания», — подчеркнул он.

Представитель Ирана добавил, что важным фактором в установлении мира между государствами остается сохранение исторических границ.

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