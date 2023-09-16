Мир 16 сентября 2023, 17:09 Советник Кучмы рассказал, как Украину поймали в «огненный мешок» Соскин: Украина потеряла Черное море и оказалась в «огненном мешке» РИА «Новости»

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Российский флот лишил Украину доступа к Черному морю. Об этом заявил в своем YouTube-канале советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, присутствие в акватории российских кораблей отрезало Украину от морского экспорта товаров, в том числе и зерна. При этом многие пограничные государства отказываются покупать украинское зерно, не желая разорять собственных фермеров.

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«Черное море закрыто. Очень тяжелая там ситуация, и Россия фактически блокирует любые перевозки. <…> Украина оказалась в тяжелейшем положении. Я это называю „огненный мешок“», — заключил Соскин.

Ранее Министерство обороны России отчиталось, что только за прошедшую неделю в акватории Черного моря силами флота и морской авиации уничтожили 12 украинских безэкипажных катеров. Некоторые из них ликвидировали во время попытки атаковать российские корабли, другие обнаруживали и разбивали с воздуха.