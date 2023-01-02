Мир 02 января 2023, 01:05 Советник главы офиса Зеленского выступил за установление монархии на Украине Советник Арестович: на Украине могла быть монархия, как в Великобритании Unsplash

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Ситуация на Украине напоминает сюжет «Властелина колец», поэтому стране нужна монархия. Такое мнение выразил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович в интервью Олегу Скрипке, опубликованном на YouTube.

«А Украина готова к монархии? А я тебе скажу, если считать рационально, единственный способ перебить все московское — это объявить монархию здесь. <...> В Британии же есть монархия, правильно? Не худшая страна мира», — подчеркнул он.

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Арестович напомнил, что в Испании восстановили монархию после франкистской диктатуры. В современной Франции тоже есть движение, которое борется за возрождение монархии, подытожил советник.

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До этого Арестович высказывался о сроках поддержки Украины со стороны США. По его мнению, Вашингтон перестанет спонсировать Киев и поставлять вооружение после 2023 года. При этом его страна все еще будет рассчитывать на помощь со стороны европейских государств.