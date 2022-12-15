Мир 15 декабря 2022, 02:23 Советник главы офиса Зеленского обвинил МИД Украины в инертности Арестовича возмутила поддержка резолюции Палестины со стороны Украины РИА «Новости»

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Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович прокомментировал поддержку Украиной резолюции Палестины в ООН. Он обвинил министерство иностранных дел страны в инертности, сообщил Times of Israel.

Четвертый комитет Генассамблеи ООН утвердил проект резолюции о нарушении прав палестинского народа на оккупированной Израилем территории, включая Восточный Иерусалим. Документ поддержали 98 государств, включая Украину.

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Во время своей поездки в Варшаву Арестович резко высказался о позиции Украины. Он назвал ошибкой голосование за пропалестинскую резолюцию. По мнению политику, она объясняется «инертностью» МИД Украины.

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Позднее на заявление Арестовича отреагировал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. По его словам, МИД не имеет отношения к тому, о чем говорит советник главы офиса Зеленского.

Ранее Арестович объяснил изможденный вид президента Украины. Он утверждает, что Зеленский сильно устал от «бесконечной гонки».