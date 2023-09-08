Мир 08 сентября 2023, 21:03 Советник главы офиса Зеленского назвал ООН «фиктивной организацией» Подоляк призвал не ждать от ООН изменений позиции по Украине unsplash.com

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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что власти не ждут изменения позиции Организации Объединенных наций по Украине. Об этом он сказал в интервью украинскому «Каналу 24».

По его словам, ООН представляет собой «фиктивную» организацию, и ожидать от нее чего-то действенного не стоит. Зеленский поедет выступать на Генассамблее и на заседании Совбеза ООН, так как это большая информационная площадка.

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«Это не приведет к тому, что там будет что-то существенно измененное в позиции самой ООН», — подчеркнул Подоляк.

В ООН ничего не изменится даже после завершения конфликта на Украине, заверил советник главы офиса Зеленского. Он призвал принять как факт, что международных организаций «не существует».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил мнение, что конфликт на Украине едва ли закончится в ближайшем будущем. По его словам, сложилась «драматическая ситуация».