    07 апреля 2020, 14:18

    Советник главы ЛНР заявил, что Киев не может выявить заразившихся коронавирусом

    Анастасия Кременчугская

    Родион Мирошник, дипломатический советник главы ЛНР, член контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, считает, что Украина неспособна выявить случаи заражения коронавирусом. Из-за этого при 1319 инфицированных 38 летальных исходов. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

    По словам депутата, Киев не называет реальные данные о числе заразившихся.

    «Так как сегодня Украиной правят шоумены — люди, которые понимают, что такое информация и ее распространение, они фильтруют все эти вещи. Информация доносится только та, которой можно манипулировать и которая, скажем так, находится в каких-то допустимых рамках», — заявил Мирошник.

    Он также сообщил, что распространители инфекции в стране — это те, кто прилетели на родину из Италии, Испании и Польши. Советник главы ЛНР уверен, что такой поток было невозможно проверить, так как у Украины не было тестов.