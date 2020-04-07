Советник главы ЛНР заявил, что Киев не может выявить заразившихся коронавирусом

По словам депутата, Киев не называет реальные данные о числе заразившихся.

«Так как сегодня Украиной правят шоумены — люди, которые понимают, что такое информация и ее распространение, они фильтруют все эти вещи. Информация доносится только та, которой можно манипулировать и которая, скажем так, находится в каких-то допустимых рамках», — заявил Мирошник.

Он также сообщил, что распространители инфекции в стране — это те, кто прилетели на родину из Италии, Испании и Польши. Советник главы ЛНР уверен, что такой поток было невозможно проверить, так как у Украины не было тестов.