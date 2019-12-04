Советник главы ЛНР усомнился в эффективности диалога между Киевом и Донбассом

Пять сценариев реинтеграции Донбасса утвердили в офисе Зеленского Подробнее

Администрация президента Украины Владимира Зеленского в ходе подготовки к встрече в нормандском формате заявила о существовании пяти сценариев реинтеграции Донбасса.

По словам Мирошника, «пока Киев не начнет уважать интересы и права людей, живущих в ДНР», ситуация не изменится.

«Пока Киев, потерпев серьезные военные поражения в Донбассе, будет выдвигать какие-то условия и требования, делить людей на разные категории, то полноценный диалог вряд ли состоится. Внешние посредники также не смогут решить этот конфликт, в лучшем случае, удастся создать условия для обсуждения. Мы уже пять лет не выбираем украинскую власть и президента», — отметил советник главы ЛНР.