Советник главы ЛНР прокомментировал встречу «нормандской четверки» в Париже

Мирошник отметил, что российские власти уже пошли на уступку украинским.

«В данном случае, и Минские соглашения, и та же „формула Штайнмайера“ — это компромиссные договоренности, по крайней мере, с нашей стороны. Я напоминаю о том, что это не тот вариант, который жители республик примут с восторгом», — подчеркнул он.

Политик добавил, что достичь мир можно «сложным и тяжелым», но «компромиссным» решением.

«Поэтому отступление от уже обозначенных линий или позиций будет играть на усиление или закрепление позиций Киева, который необоснованно хочет пересмотра Минских соглашений. А они и так сами по себе компромиссны», — заявил Мирошник.

По его мнению, на встрече Владимир Путин и Владимир Зеленский не должны обсуждать минские соглашения.

«В данном случае Зеленский едет в Париж не для того, чтобы пересматривать минские соглашения, а для того, чтобы подтверждать и дополнять их договоренностями, вытекающими из той логики, которая заложена была во всем пакете Минских соглашений. В том числе, в „формуле Штайнмайера“, которая уже два месяца тому назад была подписана Украиной уже при президентстве Зеленского», — заметил советник.

Он предположил, что глава Украины столкнется с жесткой позицией Москвы. Политик уточнил, что результаты встречи «нормандской четверки» нельзя прогнозировать, не разобравшись в статусе формата.

«В декларации лидеров „нормандской четверки“ было достаточно точно сказано, что договоренности основные достигаются в минском формате, в минских переговорах контактной группой по урегулированию ситуации на Донбассе. А „нормандский формат“ берет на себя контролирующую функцию. Поэтому по идее в Париже на заседании саммита „нормандского формата“ должны достигаться некие крупные геополитические договоренности, достигаться содействие со стороны участников или гарантов Минских соглашений продвижения в минском формате, где и будут оговаривать все детали», — резюмировал Мирошник.