    05 февраля 2020, 15:13

    Советник главы ЛНР ответил на создание Министерства оккупированных территорий

    Ольга Ситникова

    Советник лидера Луганской народной республики Родион Мирошник подчеркнул, что Министерство оккупированных территорий не повлияет на республики Донбасса. Об этом сообщило ИА НСН.

    «Это смена вывесок, ничего более. Украина во многих направлениях своей политики занимает имитационную позицию. Им необходимо как-то доказывать, что они хотят урегулирования, достижения мира. Но кроме хотения никаких действий, которые повлияли бы на урегулирование конфликта, в данном случае мы не наблюдаем за те практически девять месяцев, которые Зеленский уже у власти», — подчеркнул Мирошник.

    По его словам, необходимо достичь «существенных договоренностей по политическому урегулированию», чтобы получить результат от работы министерства.

    «Сегодня наши территории де-факто находятся вне правового поля Украины и существуют как отдельные государственные образования. Поэтому в данном случае создание такого министерства — сугубо внутренний вопрос Украины. На разрешение конфликта и на выполнение Минских договоренностей это вряд ли как-то подействует», — заявил Мирошник.

    Ранее лидер Донецкой Народной Республики Денис Пушилин оценил Министерство по вопросам оккупированных территорий на Украине.