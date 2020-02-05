Советник главы ЛНР ответил на создание Министерства оккупированных территорий

«Это смена вывесок, ничего более. Украина во многих направлениях своей политики занимает имитационную позицию. Им необходимо как-то доказывать, что они хотят урегулирования, достижения мира. Но кроме хотения никаких действий, которые повлияли бы на урегулирование конфликта, в данном случае мы не наблюдаем за те практически девять месяцев, которые Зеленский уже у власти», — подчеркнул Мирошник.

По его словам, необходимо достичь «существенных договоренностей по политическому урегулированию», чтобы получить результат от работы министерства.

«Сегодня наши территории де-факто находятся вне правового поля Украины и существуют как отдельные государственные образования. Поэтому в данном случае создание такого министерства — сугубо внутренний вопрос Украины. На разрешение конфликта и на выполнение Минских договоренностей это вряд ли как-то подействует», — заявил Мирошник.

Ранее лидер Донецкой Народной Республики Денис Пушилин оценил Министерство по вопросам оккупированных территорий на Украине.