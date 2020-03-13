Советник главы ЛНР назвал контрпродуктивными действия Киева на линии соприкосновения

По данным информагентства, за последние трое суток на участке Петровское украинская сторона четыре раза нарушила режим прекращения огня. ВСУ использовали стрелковое и крупнокалиберное вооружение, в частности гранатометы.

«Эти действия Киева контрпродуктивны с точки зрения урегулирования конфликта и направлены на срыв договоренностей, достигнутых как в Контактной группе в Минске, так и на саммите в Париже», — отметил Мирошник.