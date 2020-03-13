    13 марта 2020, 17:07

    Советник главы ЛНР назвал контрпродуктивными действия Киева на линии соприкосновения

    Артур Блянихов

    Советник главы ЛНР Родион Мирошник рассказал РИА ФАН, что действия Киева по обострению на линии соприкосновения контрпродуктивны и направлены на срыв Минских соглашений.

    По данным информагентства, за последние трое суток на участке Петровское украинская сторона четыре раза нарушила режим прекращения огня. ВСУ использовали стрелковое и крупнокалиберное вооружение, в частности гранатометы.

    «Эти действия Киева контрпродуктивны с точки зрения урегулирования конфликта и направлены на срыв договоренностей, достигнутых как в Контактной группе в Минске, так и на саммите в Париже», — отметил Мирошник.