Советник главы ЛНР назвал контрпродуктивными действия Киева на линии соприкосновения
Советник главы ЛНР Родион Мирошник рассказал РИА ФАН, что действия Киева по обострению на линии соприкосновения контрпродуктивны и направлены на срыв Минских соглашений.
По данным информагентства, за последние трое суток на участке Петровское украинская сторона четыре раза нарушила режим прекращения огня. ВСУ использовали стрелковое и крупнокалиберное вооружение, в частности гранатометы.
«Эти действия Киева контрпродуктивны с точки зрения урегулирования конфликта и направлены на срыв договоренностей, достигнутых как в Контактной группе в Минске, так и на саммите в Париже», — отметил Мирошник.