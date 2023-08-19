Мир 19 августа 2023, 14:19 Советник Эрдогана рассказал об обсуждении визита Путина в Турцию Советник Эрдогана: Москва и Анкара продолжают переговоры о визите Путина РИА «Новости»

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Россия и Турция продолжают обсуждать возможность рабочей поездки президента РФ Владимира Путина в страну. Об этом в комментарии CNN Turk заявил первый советник турецкого лидера Акиф Чагатай Кылыч.

«В последнем телефонном разговоре наш президент [Реджеп Тайип Эрдоган] пригласил [Владимира Путина] снова. На данный момент работа продолжается», — указал Кылыч.

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Ориентировочных сроков визита он называть не стал, подчеркнув, что переговоры о графике в процессе обсуждения.

«Вы знаете, что в последнее время произошли некоторые внутриполитические события и инциденты в сфере безопасности. Поэтому мы продолжаем работу в этот момент», — добавил первый советник Эрдогана.

Ранее издание Sabah сообщило, что местом встречи Путина и президента Турции может стать Россия.

В начале августа Эрдоган выразил надежду на визит российского лидера. В начале недели, 14 августа, Milliyet распространила информацию, что поездка может состояться в ближайшее время.