Советник Эрдогана пообещал «ужасную месть» России за Идлиб

Советник президента Турции и член национального комитета по безопасности и внешней политике Месут Хакки заявил, что готов к войне с Россией. Он также пообещал «ужасную месть» за события в Идлибе.

По словам Хакки, в России проживает 25 миллионов мусульман, так что она «будет расчленена изнутри». Об этом он заявил в эфире телеканала A Haber.

«В прошлом мы сражались с Россией 16 раз, мы сделаем это снова, наша месть будет ужасной», — сказал Месут Хакки.

В то же время советник отметил, что Турция не является врагом для Сирии, Ирака, курдов и арабов. Хакки отметил, что жители Сирии и Ирака — братья туркам. А вот Москва, по его мнению, идет неверным путем и потеряла доверие Анкары.

33 турецких военных погибли, еще около 30 пострадали в результате обстрела в сирийском Идлибе. Как объявили в Минобороны, сирийцы ответили на нападение террористической группировки, а турецкие военные, по информации от Анкары, не должны были там находиться. Авиации ВКС в этом районе не было.

После нападения президенты России и Турции провели телефонные переговоры.