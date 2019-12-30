Советник Эрдогана поделился планами на будущее России и Турции

По словам Йылмаза, власти Турции намерены улучшать сотрудничество в сфере энергетики и туристической отрасли.

«Очень высоко ценим нашу дружбу, двигаемся вперед», — подчеркнул он.

Советник Эрдогана также обратил внимание на успехи в устранении конфликта в Сирии.

«Сейчас сирийский народ до сих пор переживает тяжелый период. Невинные люди не должны страдать. Вместе с Россией и Ираном мы стараемся идти по пути безопасности и спокойствия. Но некоторые группировки пытаются нарушать перемирие, например, в Идлибе. Мы должны бороться с терроризмом, иначе в Турцию может хлынуть новый поток беженцев, а у нас на это больше нет ни сил, ни возможностей», — пояснил он.

Йылмаз прокомментировал поставки российских комплексов С-400. Из-за них Соединенные Штаты планируют ввести санкции против Турции.

«Мы не понимаем, что беспокоит Америку. С-400 нужны нам для защиты, а не для атаки. Видимо, Запад не хочет, чтобы мы были сильными. Но время поменялось. Турция — сильная страна, способная принимать решения самостоятельно, и не нуждается в чьих-то советах. Все, что касается безопасности народа, мы ни с кем обсуждать не намерены», — заметил он.

Советник президента напомнил и о газопроводе «Турецкий поток». В ближайшее время Владимир Путин прибудет в Турцию, чтобы принять участие в его запуске. По мнению Йылмаза, «этот поток будет нужен и для европейских стран», поэтому «все должны его поддержать».