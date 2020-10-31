Советник Эрдогана и глава МВД Турции заразились коронавирусом

Диагноз «коронавирусная инфекция» поставили турецкие врачи пресс-секретарю и советнику президента страны Ибрагиму Калыну и министру внутренних дел Сулейману Сойлу. Об этом чиновники сообщили на своих страницах в Twitter.

Калын написал, что сейчас находится на последнем этапе лечения. Он перенес заболевание в легкой форме.

«Благодарю всех, кто звонил, спрашивал, отправлял сообщения, молился», — написал он.

Министр Сойлу рассказал, что вместе с женой и дочерью лежит в больнице. Положительный тест показал наличие инфекции еще в понедельник.

Газета «Известия» напомнила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране сейчас разрабатывается собственная вакцина от коронавируса. Ожидается, что препарат появится весной 2021 года. На сегодняшний день в Турции выявили более 300 тысяч случаев заражения.