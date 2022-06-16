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    16 июня 2022, 04:40

    Советник Джонсона ушел в отставку из-за скандала с ковид-вечеринками

    Советник по этике премьер-министра Великобритании Гейдт подал в отставку

    Полина Созыкина

    Пост советника по этике премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона покинул Кристофер Гейдт, причиной послужил скандал из-за ковид-вечеринок. Пресс-релиз разместили на сайте правительства.

    Советник Джонсона ушел в отставку из-за скандала с ковид-вечеринками

    «С сожалением я считаю правильным, что я ухожу со своего поста независимого советника по вопросам интересов министров», — приводятся в пресс-релизе слова Гейдта.

    Британская газета The Telegraph указала, что советник объявил об отставке через день после заявления, что «штраф премьер-министра за ковид-вечеринки может представлять собой нарушение министерского кодекса».

    При этом сам Джонсон заявляет, что хотел бы еще раз посетить те вечеринки, что были во время локдауна. Эти слова премьер-министра вызвали бурные обсуждения в Сети, пользователи усомнились в искренности Джонсона, когда он извинялся за участие в этих мероприятиях.