Советник Джонсона ушел в отставку из-за скандала с ковид-вечеринками

Пост советника по этике премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона покинул Кристофер Гейдт, причиной послужил скандал из-за ковид-вечеринок. Пресс-релиз разместили на сайте правительства.

«С сожалением я считаю правильным, что я ухожу со своего поста независимого советника по вопросам интересов министров», — приводятся в пресс-релизе слова Гейдта.

Британская газета The Telegraph указала, что советник объявил об отставке через день после заявления, что «штраф премьер-министра за ковид-вечеринки может представлять собой нарушение министерского кодекса».

При этом сам Джонсон заявляет, что хотел бы еще раз посетить те вечеринки, что были во время локдауна. Эти слова премьер-министра вызвали бурные обсуждения в Сети, пользователи усомнились в искренности Джонсона, когда он извинялся за участие в этих мероприятиях.