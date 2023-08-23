Мир 23 августа 2023, 11:31 Советник Белого дома рассказал о зависимости США от российского ядерного топлива Bloomberg: США запланировали сократить зависимость от ядерного топлива из России РИА «Новости»

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США столкнулись с большими издержками из-за зависимости страны от российского ядерного топлива. Об этом заявила советник Белого дома по ядерным вопросам Праная Вадди, сообщило издание Bloomberg.

В рамках решения проблемы США запланировали увеличить производство обогащенного урана и мощности на заводе компании Urenco в штате Нью-Мексико.

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«Мы несем издержки из-за чрезмерной зависимости от России в области ядерного топлива <…> И не только мы, весь мир», — отметила Вадди.

Сейчас обеспечением примерно трети нужд США в обогащенном уране занят завод Urenco в штате Нью-Мексико. Производство запланировали увеличить в ближайшее время на 15%.

Главный исполнительный директор американского подразделения компании Карен Фили отметила, что наращение мощности завершится в 2027 году.

«Мы являемся очень разумным решением для США. Увеличения производства Urenco будет достаточно, чтобы покрыть любой дефицит импорта из РФ», — указала Фили.

Ранее глава Росатома Лихачев сообщил, что Россия вышла на второе место в мире по запасам урана. Страна нарастила поставки в дружественные страны, особенно в Азии и на Ближнем Востоке.