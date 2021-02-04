Советник Байдена заявил о планах усилить санкции против России

Администрация президента США Джо Байдена намерена привлечь Россию к ответственности за «вредоносные действия». При этом страны могут сотрудничать по некоторым вопросам, заявил советник лидера страны по национальной безопасности Джейк Салливан.

«В отличие от предыдущей администрации мы будем предпринимать действия, чтобы привлечь Россию к ответственности по целому спектру злонамеренных действий, которые она предпринимает. Это включает подрыв американской демократии, отравление людей химическим оружием в Европе, кибератаки и многое другое», — перечислил Салливан.

Он добавил, что американские власти будут воздействовать на Москву тему способами, которые выберут. Советник выразил уверенность, что принятые меры в будущем окажут необходимый эффект на Россию.

«Остановит ли это Владимира Путина от того, чтобы делать то, что нам не нравится? Конечно, нет. Но мы уверены, что мы сможем занять еще более жесткую линию поведения в отношении российской агрессии и ее плохого поведения», — отметил Салливан.

При этом советник подчеркнул, что США и Россия могут сотрудничать в сферах, представляющих интерес обеих сторон. В качестве примера он привел продление действия договора СНВ-3, предполагающего сокращение наступательных вооружений.