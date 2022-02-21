Советник Байдена заявил о продвижении войск РФ к границам Украины

США за последние сутки зафиксировали продвижение российских войск к украинским границам, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом в своем Twitter написала журналистка CNN Наташа Бертран.

«Все признаки говорят о том, что президент [РФ Владимир] Путин и русские реализуют план крупного военного вторжения на Украину. Только за последние 24 часа мы наблюдаем дальнейшее продвижение российских частей к границе. Подготовка к атаке», — привела Бертран слова Салливана, сказанные в эфире канала ABC News.

Утром советник президента США по нацбезопасности также заявил NBC News, что Россия якобы планирует «чрезвычайно насильственное» вторжение на Украину. По словам Салливана, данные американской разведки говорят о том, что Россия якобы собирается действовать крайне жестоко, чтобы «подавить и раздавить» украинцев.

Салливан также прокомментировал возможную встречу Джо Байдена и Владимира Путина. По словам советника, лидер США готов как к дипломатии на высоком уровне, так и к применению мер против России, передало РИА «Новости».

Ранее российские военные и пограничники ФСБ уничтожили две украинские БМП, нарушившие госграницу РФ в Ростовской области, а также ликвидировали пятерых украинских солдат из состава диверсионной группы ВСУ.