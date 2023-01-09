Мир 09 января 2023, 23:08 США назвали невозможным сокращение военной помощи Украине Советник президента США Салливан: сокращение одобренной военной помощи Украине невозможно

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Белый дом не ожидает, что планируемое палатой представителей Конгресса США сокращение расходов на оборону отразится на военной помощи Киеву, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, администрация Джо Байдена запросила 37 миллиардов долларов в качестве военной помощи Украине, а Конгресс США увеличил эту сумму до 45 миллиардов долларов. Власти уже рассчитывают на эти средства и не видят возможности, «как их можно забрать». «Я полагаю, что большинство демократов и республиканцев были избраны и большинство американских граждан продолжают уверенно поддерживать политику предоставления средств Украине», — подытожил Салливан.

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Ранее украинский посол в Великобритании Вадим Пристайкой заявил, что западные страны поставляют Киеву оружие с истекшим сроком годности. В другое время Украина не приняла бы такую помощь, но сейчас выбирать не приходится. ВСУ надеются получить легкие танки из Германии, системы ПВО Patriot из США, а также рассчитывают на вооружение из Франции.

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