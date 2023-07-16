Мир 16 июля 2023, 18:36 Советник Байдена заявил, что передача кассетных боеприпасов ВСУ не ударила по авторитету США Советник Байдена Салливан: отправка ВСУ кассетных бомб не ударила по авторитету США РИА «Новости»

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Моральный авторитет США не пострадал из-за отправки кассетных боеприпасов на Украину, заявил в интервью телеканалу NBC News советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, президент Джо Байден намерен продолжать поставку оружия для нужд ВСУ.

У Салливана поинтересовались последствиями решения властей США передать Украине кассетные боеприпасы.

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«Наш моральный авторитет не изменился», — ответил советник Джо Байдена.

Он добавил, что американский лидер решительно настроен на продолжение военной помощи ВСУ. По словам Джейка Салливана, власти «не собираются оставлять Украину безоружной». Страны не заключали соглашений о запрете подобного вида боеприпасов, уточнил советник главы Белого дома.

В интервью телеканалу CNN он заявил, что не знает, применяли ли украинские солдаты американские бомбы. Если еще нет, они сделают это «в ближайшие часы или дни», рассказал Салливан.

Россия располагает достаточным количеством кассетных боеприпасов, заявил президент Владимир Путин. По его словам, войска применят их, если Украина пустит эти снаряды в бой.