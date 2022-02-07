Советник Байдена рассказал об «окне возможностей» для России по ситуации с Украиной

Российские военнослужащие могут вторгнуться на украинскую территорию в любой момент. Но власти страны могут выбрать и дипломатический путь, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Мы находимся в окне возможностей. В любой день Россия может предпринять военные действия против Украины, или это может произойти через пару недель, или Россия может выбрать дипломатический путь», — сказал Салливан в интервью телеканалу Fox News.

Он добавил, что его работа заключается в предсказании тех или иных событий. При этом советник американского лидера отметил, что необходимо быть готовым к любому развитию событий, включая наступление российский войск на Украину.

Во время своего выступления на телеканале NBC Салливан заявил, что действия со стороны России могут включать кибератаки, аннексию Донбасса или же полномасштабное вторжение.

Западные страны говорят о вторжении России на территорию Украины с осени 2021 года. Они называли разные даты начала военных действий. Российские власти неоднократно отвергали все обвинения.