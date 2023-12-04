Мир 04 декабря 2023, 23:31 Советник Байдена рассказал, когда США прекратят снабжать Украину оружием Советник Байдена Салливан предупредил о прекращении поставок оружия Украине Unsplash

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Белый дом прекратит поставки вооружений на Украину после того, как закончатся выделенные на эти цели деньги. Об этом сообщил телеканал RT.

По словам Салливана, администрация президента сначала закупала оружие, чтобы пополнить американские резервы, а уже потом отправляла его на Украину. Это все работало, пока хватало финансовых ресурсов.

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«Мы перестаем быть в состоянии поставлять вооружения Украине. Это и есть ставки этого голосования. Нам нужна двухпартийная поддержка конгресса», — пояснил Салливан.

До этого представитель государственного департамента Мэттью Миллер заявил, что США сейчас используют остатки финансовой помощи для Украины. По его словам, уже исчерпали около 97% этих ресурсов.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил о возможных «плохих новостях» с Украины на фоне снижения поддержки со стороны Запада. По его словам, страны, входящие в Североатлантический альянс, не поставили достаточное количество оружия и боеприпасов для ВСУ. При этом Столтенберг отказался комментировать дальнейшие действия украинской армии, отметив, что все решения принимает военное руководство Украины, а не НАТО.