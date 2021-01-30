Советник Байдена предсказал сложные отношения России и США

Отношения между Россией и Америкой при правлении Джо Байдена будут сложными. Такое заявление сделал советник нового президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Ою этом он заявил во время своего выступления на вебинаре вашингтонского Института мира. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Что касается России, то подход президента Байдена к этим отношениям лишен иллюзий, жестко продуман, практичен. Они будут полны вызовов и сложны, поскольку Россия представляет собой угрозу по многим направлениям», — сказал Салливан.

Советник Байдена назвал ряд обвинений, которые Америка предъявляет России. В их числе — ситуация вокруг Алексея Навального, а также «вмешательство в выборы» и предполагаемые награды за головы американских солдат в Афганистане. Россия ранее не раз опровергала все эти обвинения.

Салливан подчеркнул, что США изучают эти вопросы и решают, насколько они масштабны и широки. После этого они решат, как и когда ответить на них.