Советник Байдена предсказал сложные отношения России и США
Ою этом он заявил во время своего выступления на вебинаре вашингтонского Института мира. Его слова процитировало РИА «Новости».
«Что касается России, то подход президента Байдена к этим отношениям лишен иллюзий, жестко продуман, практичен. Они будут полны вызовов и сложны, поскольку Россия представляет собой угрозу по многим направлениям», — сказал Салливан.
Советник Байдена назвал ряд обвинений, которые Америка предъявляет России. В их числе — ситуация вокруг Алексея Навального, а также «вмешательство в выборы» и предполагаемые награды за головы американских солдат в Афганистане. Россия ранее не раз опровергала все эти обвинения.
Салливан подчеркнул, что США изучают эти вопросы и решают, насколько они масштабны и широки. После этого они решат, как и когда ответить на них.