Чтобы урегулировать разногласия между США и Евросоюзом, стоит прекратить не только санкции против «Северного потока — 2», но и строительство самого газопровода. Такое предложение сделал советник действующего президента США Джозефа Байдена Николас Бернс.

Такое заявление он сделал в интервью немецкой газете Handelsblatt, которое вышло 15 января.

«Европейцы должны приостановить строительство „Северного потока — 2“, а американцы — действие санкций», — отметил он.

Николас Бернс консультировал избранного президента США Джозефа Байдена по внешнеполитическим темам во время его предвыборной борьбы. Советник уверен, что такое решение позволило бы новой администрации США получить возможность «доверительно и спокойно» общаться на эту тему не только с правительством Германии, но и с руководителями других стран, которые участвуют в проекте.

Газопровод «Северный поток — 2» будет состоять из двух ниток труб, которые проложат от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность достигнет 55 миллиардов кубометров газа в год.

Против реализации проекта активно выступают США, которые сейчас продают в Евросоюз свой сжиженный природный газ. Недовольны строительством также Украина и ряд других стран Европы. В декабре 2012 года Америка ввела против газопровода санкции — из-за этого компании Allseas пришлось остановить прокладку труб.

Ее удалось возобновить спустя год — в декабре 2020 в водах Германии уложили порядка 2,6 километра труб. По предварительно информации, осталось достроить примерно 148 километров газопровода — около 28 километров в водах Германии и 120 километров в водах Дании. При этом общая протяженность газопровода составляет 2460 километров. Его планируют достроить в июне.