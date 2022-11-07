Советник Байдена по нацбезопасности вел конфиденциальные переговоры с Кремлем - СМИ | 360°

Мир 07 ноября 2022, 02:05 Советник Байдена по нацбезопасности вел конфиденциальные переговоры с Кремлем - СМИ WSJ: советник президента США Салливан вел переговоры с Ушаковым и Патрушевым freepik

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы вел секретные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым. Об этом написала газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«По словам официальных лиц, цель состояла в том, чтобы защититься от риска эскалации и держать каналы связи открытыми, а не обсуждать урегулирование конфликта на Украине», — сказано в статье.

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По словам источников газеты, Салливан призывал Киев дать очевидный сигнал своей готовности к урегулированию конфликта с Россией.

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Собеседники издания подчеркнули, что стремление советника президента поддерживать контакты с Россией не всегда правильно понимают другие политики. Большинство представителей верхушки американской власти считают такое сотрудничество в данный момент непродуктивным.

Ранее сообщалось, что Байден провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Главы государств обсудили Россию и помощь Украине. Кроме того, лидеры стран согласились, что недавние «ядерные угрозы России» являются безрассудными.