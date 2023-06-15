Мир 15 июня 2023, 00:14 Совет Украина — НАТО посчитали в Киеве «танком без пушки» Глава украинского МИД Кулеба назвал Совет Украина — НАТО танком без пушки Портал Правительства Украины

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не оценил идею учреждения Совета Украина — НАТО и назвал его танком, у которого отсутствует пушка. Об этом сообщила газета «Известия».

«Учредить в Вильнюсе Совет Украина — НАТО, не совершив решительного шага к членству [Киева в НАТО], — все равно, что предоставить танк без пушки», — заявил он.

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По мнению Кулебы, украинская сторона нужна альянсу как страна-участник, а статус привилегированного партнера ей не подходит.

Так глава украинского МИД прокомментировал итог диалога с немецкой коллегой Анналеной Бербок. Несмотря на разные позиции, дипломат поблагодарил ФРГ за поддержку киевского режима.

Ранее начальник Военного штаба Евросоюза Эрве Блежан заявил, что введение войск НАТО на Украину не представляется возможным. Такой сценарий сделает альянс новой стороной конфликта, а это никому не нужно. Кроме того, результаты обещанного Киевом контрнаступления не столь важны, ведь ВСУ не смогут вернуть территории. По мнению Блежана, наступательные действия Украины не приведут к окончанию конфликта.