Совет ООН по правам человека призвал страны прекратить вводить односторонние санкции

Совет ООН по правам человека (СПЧ) призвал прекратить принятие односторонних санкций. Совет также осудил их использование в качестве средства политического и экономического давления.

За резолюцию проголосовали 27 стран из 47. В числе поддержавших документ странах были Россия, Китай и Индия. Против резолюции выступили 14 государств, в их числе США, страны ЕС, Украина и Великобритания, отметил ТАСС. Еще шесть делегаций при голосовании воздержались, среди них были Армения, Бразилия и Мексика.

Совет «настоятельно призывает все государства прекратить принятие, сохранение или осуществление» не соответствующих международному праву и Уставу ООН «односторонних принудительных мер», говорится в резолюции. В их числе меры «с экстерриториальными последствиями, которые создают препятствия для торговых отношений». Действующие односторонние санкции, как отмечено в документе, должны быть отменены.

Также СПЧ высказался за создание в ООН «беспристрастного и независимого механизма» для жертв санкций. Эта структура занимался бы вопросами правовой защиты.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Россия обладает большим количеством доказательств нарушения прав человека и международного гуманитарного права на Украине. Все материалы об этом будут переданы специальной расследовательной комиссии ООН.