Совет ООН по правам человека призвал страны прекратить вводить односторонние санкции
Совет ООН по правам человека осудил принятие односторонних санкций
Совет ООН по правам человека (СПЧ) призвал прекратить принятие односторонних санкций. Совет также осудил их использование в качестве средства политического и экономического давления.
За резолюцию проголосовали 27 стран из 47. В числе поддержавших документ странах были Россия, Китай и Индия. Против резолюции выступили 14 государств, в их числе США, страны ЕС, Украина и Великобритания, отметил ТАСС. Еще шесть делегаций при голосовании воздержались, среди них были Армения, Бразилия и Мексика.
Совет «настоятельно призывает все государства прекратить принятие, сохранение или осуществление» не соответствующих международному праву и Уставу ООН «односторонних принудительных мер», говорится в резолюции. В их числе меры «с экстерриториальными последствиями, которые создают препятствия для торговых отношений». Действующие односторонние санкции, как отмечено в документе, должны быть отменены.
Также СПЧ высказался за создание в ООН «беспристрастного и независимого механизма» для жертв санкций. Эта структура занимался бы вопросами правовой защиты.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Россия обладает большим количеством доказательств нарушения прав человека и международного гуманитарного права на Украине. Все материалы об этом будут переданы специальной расследовательной комиссии ООН.