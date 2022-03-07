Совет национальной безопасности Украины пригрозил России вторжением

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов пригрозил России вторжением. Пост с угрозой он опубликовал в Facebook.

«Мы всех и все помним, никого и никогда не забудем. Вы нигде не скроетесь: ни за заборами ваших домов, ни на виллах в Майями, ни на яхте на Сейшелах или в бункере на Урале… Вы пришли на нашу землю и в наши семьи — мы придем к вам», — написал Данилов.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине утром 24 февраля. Целями назывались демилитаризация и денацификация Украины.

Страны ведут переговоры. Третий раунд состоится в Беловежской Пуще. Делегация России уже прибыла на место переговоров. По данным «Известий», ее состав остался неизменным. Российскую делегацию по-прежнему возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Предполагается, что переговоры начнутся в 15:00.

В Минобороны РФ сообщили, что с 10:00 понедельника действует режим тишины, организованы шесть гуманитарных конвоев в Мариуполе, Киеве, Харькове и Сумах. О том, насколько безопасны маршруты эвакуации мирных жителей, рассказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.