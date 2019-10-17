Сенатор от Крыма прокомментировал слова немецкого политика о снятии санкций с РФ
Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма, отреагировал на слова лидера Социал-демократической партии Германии Ральфа Штегнера о продвижении в вопросе отмены санкций против России, сообщил сайт RT.
Ральф Штегнер высказался о надеждах на движение к отмене санкций против России в 2020 году, так как ограничения не принесли пользы Европе. Он уточнил, что вопрос мог бы решиться быстрее, если бы зависел только от Германии.
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Сергей Цеков назвал эти рассуждения здравыми.
«Они говорят то, что мы говорили еще четыре-пять лет назад. Санкции наносят урон всем странам, которые участвуют в санкционной политике», — заявил сенатор.