Сенатор от Крыма прокомментировал слова немецкого политика о снятии санкций с РФ

Ральф Штегнер высказался о надеждах на движение к отмене санкций против России в 2020 году, так как ограничения не принесли пользы Европе. Он уточнил, что вопрос мог бы решиться быстрее, если бы зависел только от Германии.

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Сергей Цеков назвал эти рассуждения здравыми.

«Они говорят то, что мы говорили еще четыре-пять лет назад. Санкции наносят урон всем странам, которые участвуют в санкционной политике», — заявил сенатор.