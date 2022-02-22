Совет Федерации поддержал ратификацию договоров с ЛНР и ДНР

Профильные комитеты Совета Федерации поддержали законы о ратификации соглашений с ДНР и ЛНР. Решение было принято единогласно на заседании во вторник, 22 февраля.

Подписанные законы подразумевают дружбу, сотрудничество и взаимную помощь с ЛНР и ДНР. Договоры с республиками Донбасса были заключены на 10 лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды, написал ТАСС.

По документам охрана границ ЛДНР будет осуществляться совместными усилиями. Кроме того, договоры предусматривают, что каждая из сторон будет предоставлять другой право строительства и использования ее вооруженными силами военных баз и объектов на своей территории. Также подписанный договор предусматривает защиту культуры, языка и религии. Документ установил, что на территории каждой из договаривающихся сторон «признаются документы, выданные государственными органами и органами местного самоуправления другой договаривающейся стороны».

При необходимости Россия может разместить свои военные базы на территории ЛДНР. Такое заявление ранее сделал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.