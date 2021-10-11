Сенатор оценил заявление Борреля об утрате ЕС лидерства

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказался о том, что ЕС может утратить способность быть полноправным игроком на мировой арене. Его заявление прокомментировал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, написал RT.

Сенатор отметил, что у Борреля имеется очень здравое рассуждение о ситуации в ЕС. По его словам, эта оценка перспектив Евросоюза из всех других довольно объективна. Причиной тому могут быть как ошибки самого объединения, так и других мировых держав.

«Это за счет тех ошибок, которые совершает сам Евросоюз, и в частности Боррель», — заключил сенатор.

Ранее Боррель призвал лидеров ЕС поддержать создание собственных вооруженных сил и определить условия их применения.