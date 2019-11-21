Совет Федерации ответил на требование Зеленского вернуть технику с кораблей
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди оценила просьбу президента Украины Владимира Зеленского вернуть недостающее оборудование с переданных кораблей, сообщил сайт RT.
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По мнению члена комитета, Незалежная «не смогла должным образом оценить дружественный шаг России».
«Несмотря на сегодняшнюю ситуацию, я уверена, что рано или поздно отношения между Россией и Украиной нормализуются. И Украине, и действующим политикам будет стыдно за подобную плоскость братских отношений, которая сведена на уровень клозетов и лампочек», — заявила Ковитиди.
Ранее российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева посмеялась над заявлением украинского лидера Владимира Зеленского. Он отметил, что на переданных Россией кораблях не хватает оборудования.