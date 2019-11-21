Совет Федерации ответил на требование Зеленского вернуть технику с кораблей

Скабеева ответила на заявление Зеленского про унитазы Подробнее

По мнению члена комитета, Незалежная «не смогла должным образом оценить дружественный шаг России».

«Несмотря на сегодняшнюю ситуацию, я уверена, что рано или поздно отношения между Россией и Украиной нормализуются. И Украине, и действующим политикам будет стыдно за подобную плоскость братских отношений, которая сведена на уровень клозетов и лампочек», — заявила Ковитиди.

Ранее российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева посмеялась над заявлением украинского лидера Владимира Зеленского. Он отметил, что на переданных Россией кораблях не хватает оборудования.