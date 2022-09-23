Совет Европы запланировал проект по вовлечению грузинских школьников в «демократические процессы» | 360°

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Совет Европы запланировал проект по вовлечению грузинских школьников в «демократические процессы»

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Совет Европы будет искать специалистов, которые будут работать над вовлечением школьников Грузии в «демократические процессы». Об этом сообщил RT

Программа направлена на вовлечение подростков и молодежи в общественно-политическую жизнь страны и носит название «Демократия начинается в школах. Вовлечение школьников в процессы принятия решений в школах и сообществах в Грузии». Программа должна помочь школьниками развивать компетенции, чтобы стать активными членами демократического общества.

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«Цель данного проекта — укрепить демократию в Грузии, увеличивая участие молодежи в процессах принятия решений на местном уровне путем преподавания и практики демократической гражданственности в школах», — говорится в описании тендера.

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