Совет Европы занялся поисками консультантов для Украины

«Центр передового опыта Совета Европы по вопросам надлежащего управления… объявляет набор местных специалистов для консультирования по вопросам демократического управления на Украине», — заявили в СЕ.

Специалисты будут работать по двум направлениям: консультирование и наращивание потенциала госорганов в области «демократического управления».

Необходимо будет консультировать реформы по децентрализации власти в стране и по остальным юридическим и политическим вопросам в области государственного управления. Речь идет и о местном уровне.

СЕ планирует вложить в проект не более 450 тысяч евро. Подать заявку на участие в конкурсе могут граждане со степенью магистра по направлениям «Политология», «Юриспруденция», «Социология», «Государственное управление». Потенциальным сотрудникам также необходимо обладать необходимым опытом работы и свободным владением украинским языком.