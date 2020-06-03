    03 июня 2020, 10:11

    Совет Европы занялся поисками консультантов для Украины

    Анастасия Кременчугская

    Совет Европы планирует привлечь специалистов для проведения консультаций по вопросам «демократического управления» на Украине. Об этом сообщил RT.

    «Центр передового опыта Совета Европы по вопросам надлежащего управления… объявляет набор местных специалистов для консультирования по вопросам демократического управления на Украине», — заявили в СЕ.

    Специалисты будут работать по двум направлениям: консультирование и наращивание потенциала госорганов в области «демократического управления».

    Необходимо будет консультировать реформы по децентрализации власти в стране и по остальным юридическим и политическим вопросам в области государственного управления. Речь идет и о местном уровне.

    СЕ планирует вложить в проект не более 450 тысяч евро. Подать заявку на участие в конкурсе могут граждане со степенью магистра по направлениям «Политология», «Юриспруденция», «Социология», «Государственное управление». Потенциальным сотрудникам также необходимо обладать необходимым опытом работы и свободным владением украинским языком.