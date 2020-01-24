Совет Европы высказал желание поддержать реформу украинской системы государственной власти и местного самоуправления

СЕ таким образом показывает поддержку украинской реформы о децентрализации. Ранее президент Украины Владимир Зеленский вносил такой же законопроект, но отозвал его. Эксперты сообщили, что западные партнеры Киева настаивают на привлечении к работе над законодательным актом политических консультантов.

«В рамках программы будет оказываться содействие сформированному Минрегионом (Министерство развития общин и территорий Украины) офису поддержки реформы децентрализации — в частности, экспертной группе по правовому обеспечению реформы местного самоуправления, состоящей из четырёх национальных консультантов», — говорится в документе.

Совет Европы сообщил, что планирует пригласить в тендер минимум трех участников, готовых предоставлять услуги на сумму от двух тысяч евро.

Ростислав Ищенко, аналитик, считает, что украинское государство может быть целостным только при получении достаточной финансово-экономической, культурной и национальной самостоятельность. В данный же момент Украина «разрывается».