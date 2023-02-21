Мир 21 февраля 2023, 12:30 Совет Европы выделит около €1 млн для работы с украинской молодежью

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Совет Европы направит один миллион евро на реализацию проекта по работе с молодыми украинцами. Об этом написал RT со ссылкой на документ организации.

В проекте говорится, что сумма, которую Совет Европы готов выделить на деятельность специалистов, не должна превышать 95 тысяч евро.

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«Проект предусматривает работу с представителями местных, региональных и национальных органов власти, а также с теми, кто специализируется на работе с молодежью», — говорится в тексте документа.

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Сейчас Совет Европы реализует проект по молодежной политике на территории Украины в рамках плана действий в стране на 2023–2026 годы.

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