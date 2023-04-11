Мир 11 апреля 2023, 10:54 Совет Европы профинансирует деятельность консультантов по развитию гражданского общества на Украине

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Совет Европы объявил тендер о поиске консультантов для работы по созданию благоприятной среды и развитию гражданского общества через участие граждан на Украине. Об этом сообщил RT.

Данный проект призван усилить вовлеченность населения в различные процессы принятия решений в стране. Эксперты будут сотрудничать и обмениваться опытом с Верховной радой и органами исполнительной власти Украины.

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Отмечается, что консультанты также будут участвовать в презентациях, составлять отчеты и проводить свои исследования.