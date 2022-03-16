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    16 марта 2022, 00:41

    Совет Европы получил уведомление от РФ о выходе из организации

    Генсек СЕ Пейчинович-Бурич получила от России документы о выходе из организации

    Александра Ломейко

    В Совете Европы получили уведомление России о выходе из организации и планах денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека. Ранее об этом официально заявил МИД РФ.

    Пресс-секретарь СЕ Даниэль Хельтген в Тwittеr подтвердила получение документов генсеком организации Марией Пейчинович-Бурич.

    «Генеральный секретарь Мария Пейчинович-Бурич сегодня получила официальное уведомление от РФ о выходе из Совета Европы в соответствии со статьей 7 Устава», — написала она.

    Пейчинович-Бурич также известно о намерении российской стороны денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека.

    Депутат Госдумы Петр Толстой возложил ответственность за решение РФ на страны НАТО. Альянс, подчеркнул он, использовал права человека не для защиты, а для нападок на Россию и реализовывал собственные интересы.

    Председатель комитета ГД РФ по международным делам Леонид Слуцкий отмечал, что россиянам не стоит опасаться денонсирования всех обязательств России в СЕ: все их права сохранятся.