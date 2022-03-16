Совет Европы получил уведомление от РФ о выходе из организации

В Совете Европы получили уведомление России о выходе из организации и планах денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека. Ранее об этом официально заявил МИД РФ.

Пресс-секретарь СЕ Даниэль Хельтген в Тwittеr подтвердила получение документов генсеком организации Марией Пейчинович-Бурич.

«Генеральный секретарь Мария Пейчинович-Бурич сегодня получила официальное уведомление от РФ о выходе из Совета Европы в соответствии со статьей 7 Устава», — написала она.

Пейчинович-Бурич также известно о намерении российской стороны денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека.

Депутат Госдумы Петр Толстой возложил ответственность за решение РФ на страны НАТО. Альянс, подчеркнул он, использовал права человека не для защиты, а для нападок на Россию и реализовывал собственные интересы.

Председатель комитета ГД РФ по международным делам Леонид Слуцкий отмечал, что россиянам не стоит опасаться денонсирования всех обязательств России в СЕ: все их права сохранятся.