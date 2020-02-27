Совет Европы планирует создать интерактивный онлайн-курс по избирательному праву для жителей Украины

Онлайн-курс планируют сделать в игровом формате. Пользователям предстоит проходить различные уровни, открывать достижения и погружаться в увлекательную обучающую виртуальную среду по избирательному праву.

Общая стоимость проекта не должна превышать 55 тысяч евро. Разработка данного курса связана с предстоящими на Украине местными выборами осенью 2020 года.

В СЕ уже начали разрабатывать курс, но необходимы специалисты, которые помогут.

«Совету Европы требуется не более десяти организаций — поставщиков услуг… для поддержки проекта с опытом в области разработки нестандартных стратегий для рекламных кампаний / социально ориентированных проектов / интерактивных учебных онлайн-курсов / образовательных онлайн-игр и/или аналогичных образовательных/развлекательных онлайн-мероприятий для их дальнейшей реализации», — сообщается в документе.