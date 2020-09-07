Совет Европы планирует повысить прозрачность работы украинской прокуратуры
Совет Европы (СЕ) намерен нанять 40 специалистов для того, чтобы улучшить взаимодействие прокуратуры Украины с общественностью и повысить прозрачность ее работы. Об этом сообщил RT.
Отмечается, что тендер объявили в рамках проекта «Система уголовного правосудия на Украине, соответствующая правозащитным нормам». Общий бюджет — один миллион евро. На услуги консультантов пойдет до 55 тысяч евро.
Предполагается, что для украинского ведомства разработают внешнюю и внутреннюю коммуникационные стратегии, а также проведут семинары и тренинги по методам взаимодействия со СМИ.