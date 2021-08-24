Совет Европы объявил о поиске специалиста для разработки веб-сайта суда Армении

Совет Европы реализует проект «Поддержка судебной реформы — укрепление независимости и профессионализма судебной системы в Армении». В связи с этим объявлен поиск специалиста, который сможет разработать веб-сайт для Конституционного суда республики. Об этом сообщил RT.

В документе говорится, что на эти цели планируется потратить 55 тысяч евро (примерно пять миллионов рублей). Завершить проект по созданию сайта хотят к декабрю 2021 года.

Разработчику необходимо будет с нуля создать страницу, наполнить его контентом вместе с представителями суда, а также предоставить инструкцию по использованию.