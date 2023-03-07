07 марта 2023, 11:33
Совет Европы объявил о планах найти консультантов для работы с украинской молодежью
Совет Европы разыскивает 10 консультантов, которые будут содействовать реализации проекта по работе с молодежью на территории Украины. Об этом написал RT со ссылкой на документы.
«В целях поддержки внедрения проекта Совет Европы ищет не более десяти исполнителей с наличием опыта в области молодежной политики, работы с молодежью», — говорится в документе.
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Консультанты должны будут планировать учебные мероприятия, разрабатывать и проводить исследования в сфере молодежной политики. Совет Европы готов выделить на работу консультантов до 55 тысяч евро.
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Украина
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