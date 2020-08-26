Совет Европы намерен заняться поддержкой Тренингового центра прокуроров Украины

Один из компонентов проекта — «оказание поддержки ТЦП, который стремится внедрять современные подходы к профессиональной подготовке прокуроров, а также повышать качество и обеспечивать эффективность такой подготовки».

Планируется, что в ходе конкурса выберут не менее 40 специалистов, которые будут организовывать различные тренинги и образовательные мероприятия. Среди них курсы стратегического планирования, управления проектами и изучения уголовно-процессуального законодательства.

При этом на реализацию поставленных задач должна быть выделена сумма, не превышающая 55 тысяч евро для каждого специалиста.