Совет Европы намерен расширить участие граждан в процессе принятия решений на Украине
Совет Европы запустил проект, который нацелен на «расширение участия гражданского общества» Украины в процессе принятия решений в стране на всех уровнях. Объявлен отбор национальных консультантов, передает RT.
«Для этого в рамках проекта будут приняты меры по обеспечению действительно значимого участия неправительственных организации и граждан в процессе принятия решений, а также по созданию и дальнейшему применению эффективных механизмов сотрудничества между местными властями и НПО», — говорится в документе.
К реализации проекта планируется привлечь 100 местных НПО, 500 школьников, 3000 частных лиц, 100 госслужащих из центральных органов исполнительной власти и 300 чиновников местного уровня. Общий бюджет проекта — 490 тысяч евро.