Совет Европы и консультанты будут работать над судебной системой Молдавии

Специалисты, которые пройдут конкурсный отбор, займутся работой по нескольким направлениям. В первой области необходимо составить комментарий Исполнительному кодексу республики, во второй — организовать учебные курсы для сотрудников судебной системы, а в третьей — разработать программы о профессиональном использовании информационных и коммуникационных технологий.

«Совет Европы ожидает, что для поддержки реализации проекта на каждую из позиций будет найдено максимум пять исполнителей, имеющих компетенции в сфере исполнения судебных решений», — пояснили в СЕ.

Основная цель программы — улучшить работу судебной системы в Молдавии «за счет повышения эффективности и качества работы судов, а также системы исполнения судебных решений».

Принять участие в конкурсе смогут юридические и физические лица с достаточным опытом работы.