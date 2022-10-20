Совет ЕС молниеносно принял санкции против Ирана за «военную поддержку России» | 360°

20 октября 2022, 15:57
Совет ЕС молниеносно принял санкции против Ирана за «военную поддержку России»
Совет ЕС немедленно принял санкции против Ирана, который якобы оказал военную поддержку РФ
Совет Евросоюза «молниеносно» принял санкции против Ирана за поддержку российской спецоперации на Украине. Об этом написал глава Евросовета Шарль Мишель в своем Twitter.
«Мы приняли молниеносные действия против Ирана. <…> Я приветствую решение Совета ЕС принять в рекордные сроки санкции против тех в Иране, кто оказывает военную поддержку России», — говорится в заявлении.
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Ограничения ввели в отношении пяти иранцев и трех организаций, которые якобы поставляют России беспилотники. Попадание в санкционный список означает запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозку активов на его территории. Решение вступит в силу после официального опубликования.
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При этом Иран категорически отвергает обвинения в поставках беспилотных летательных аппаратов России для использования в рамках спецоперации. Об этом написали «Известия».
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