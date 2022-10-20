Совет ЕС молниеносно принял санкции против Ирана за «военную поддержку России» | 360°

Мир 20 октября 2022, 15:57 Совет ЕС молниеносно принял санкции против Ирана за «военную поддержку России» Совет ЕС немедленно принял санкции против Ирана, который якобы оказал военную поддержку РФ unsplash

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Совет Евросоюза «молниеносно» принял санкции против Ирана за поддержку российской спецоперации на Украине. Об этом написал глава Евросовета Шарль Мишель в своем Twitter.

«Мы приняли молниеносные действия против Ирана. <…> Я приветствую решение Совета ЕС принять в рекордные сроки санкции против тех в Иране, кто оказывает военную поддержку России», — говорится в заявлении.

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Ограничения ввели в отношении пяти иранцев и трех организаций, которые якобы поставляют России беспилотники. Попадание в санкционный список означает запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозку активов на его территории. Решение вступит в силу после официального опубликования.

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При этом Иран категорически отвергает обвинения в поставках беспилотных летательных аппаратов России для использования в рамках спецоперации. Об этом написали «Известия».